Mülakat Kombinleri: İş Görüşmesine Giderken Ne Giysem?

Mülakatlara katılmanın yaşı, zamanı ve modası yoktur, içimizdeki o heyecanda kaç mülakata girersek girelim bitmeyecek. Her zaman daha çekingen bir giyim tarzını iş görüşmelerinde benimsiyor olsak’ta, bu yılarda siyahlara veya sadece beyazlara sığındığımız bir tarz benimsemeden de mülakatlarda şık olabiliriz. Ruhumuzun derinliklerinde ki renkleri yansıttığımız Mülakat kombin önerileri sizlerle.

Kahve ve Nude tonları mülakat için ideal olabilir

MARKA: ZARA

Uzun pilili gömlek: 399,95 TL

İspanyol paça pantolon: 399,95 TL

Buradayım demekten çekinmeyin, Mavi En Sıcak Renktir

MARKA: ZARA – H&M

Dokulu Blazer Ceket (ZARA): 499,95 TL

Koyu Lacivert Jean (H&M): 249.99 TL

Siyah, Beyaz ve Gri’nin mükemmel uyumu

MARKA: H&M -ZARA

Gri blazer ceket (ZARA): 499,95 TL

Beyaz Gölek (H&M): 149,99 TL

Siyah İspanyol Paça Pantolon: 169,99 TL

Tonsürton uyumu

MARKA: STRADİVARİUS- ZARA

Boğazlı ekru bluz ( STRADİVARİUS): 119.95 TL

Deri krem pantolon (ZARA): 299.95 TL

Sana kırmızı çok yakışıyor…

MARKA: ZARA

Kırmızı blazer ceket: 499,95 TL

Kırmızı Kemeri Pantolon: 299.95 TL

Masum ve elegan…

MARKA: İPEKYOL

Beyaz bluz: 199.999 TL

Beyaz Kumaş Pantolon: 499.99 TL

Tek Renk Kalem Elbiseler

MARKA: H&M

Taş rengi kalem elbise: 169.99 TL

Önü açık siyah topuklu: 229.99 TL

Yazı Funda Güneş