Müjdat Gezen belgeselinin ilk gösterimi 3 Kasım’da

Sanat dünyasındaki yaşamının 61.yılını dolduran Müjdat Gezen‘in hayatı belgesel oldu. Müjdat Gezen’in yaşamından kesitler içeren bu belgeselde, Gezen’in mesleki niteliklerinin yanı sıra karakteristik özellikleri üzerinde durulurken, izleyiciler usta sanatçının az bilinen ve hiç bilinmeyen yönlerine de tanık olacaklar.

95 dakikalık belgesel filmin yönetmenliğini ve senaristliğini gazeteci Gökmen Ulu yaptı. Müzik tasarımı Samet Önder Kök’e ait olan belgeselin müziklendirmelerinde Seçil Aksu besteleri de kullanıldı. Müzisyen Meltem Taşkıran, belgesel için özel olarak yaptığı, söz ve müziği kendisine ait şarkıyı seslendirirken, Gezen’in müzisyen kızı Elif Gezen de özel bir bestesi ile katıldı.

Yakınları Müjdat Gezen’i anlatıyor

Belgeselde ailesi, arkadaşları, dostları ve öğrencileri Müjdat Gezen’i anlatıyor. Usta sanatçıyı anlatanlar arasında Alper Kul, Cem Yılmaz, Cüneyt Arkın, Çağlar Çorumlu, Demet Akbağ, Dolunay Soysert, Erkan Can, Erol Evgin, Ezgi Mola, Gonca Vuslateri, İlker Ayrık, İlker Başbuğ, Perran Kutman, Şebnem Bozoklu, Şevket Çoruh, Türkan Şoray, Türker İnanoğlu, Uğur Dündar, Yasemin Yalçın ve Zülfü Livaneli gibi birçok ünlü isim bulunuyor.

3 Kasım Çarşamba akşamı saat 20:00’de ilk gösterimi İzmir’de Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi‘nde yapılacak olan belgeselin gösterimi ücretsiz olacak.