Muhammed Ali’den Milyon Dolarlık Eser

Muhammed Ali’nin tüm zamanların en iyi boksörü kabul edildiği su götürmez bir gerçek ancak kendisinin sanatçı bir tarafının olduğu herkes tarafından bilinmez. Oysa, mesleğinin yanında sanatla ilgilenen ünlüler arasında Muhammed Ali de var. 1970’lerde maçlarını karikatür tarzında resme döken Ali, sanat eserlerini müzayede de satışa çıkararak, bu sanat eserlerinden toplam 945.500 dolar değerinde para kazandı.

Müzayedede sergilenecek çok sayıda ilginç parça arasından en ilgi çekeni Ali’nin “Sting Like a Bee” (Arı Gibi Sokmak) (1978) eseri oldu ve eser 425.000 dolara bir İngiliz koleksiyonere satıldı. Çizimde, Ali’nin mağlup olan rakibinin üzerinde “Ref, kelebek gibi uçtu, arı gibi soktu!” diye konuşma baloncuğu bulunurken, rakibin antrenörünün üzerinde “Evet, akıllı olsaydın benim gibi kaçardın!” baloncuğu bulunuyor. Galerinin yöneticisi eskiden bu eserlerin çok ucuza satıldığını ancak günümüzde çok değerli olduklarını dile getirdi.

Yazı Meyra Terzi