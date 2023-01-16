Geçtiğimiz aylarda verdiği röportajda kullandığı kelimeler nedeniyle gündem olan Aslı Bekiroğlu, daha sonrasında Barış Akarsu‘nun hayatının konu edileceği film projesinden ayrıldığını duyurmuştu. Olanların ardından Aslı Bekiroğlu, Bebek sahilde bir arkadaşıyla köpek gezdirirken görüntülendi.

Neon yeşil gözlüğü ve leopar desenli montuyla dikkat çeken genç oyuncu, özel hayatıyla ilgili gelen sorulara “Kalbim boş, hayatımda kimse yok” şeklinde cevap verdi. İptal olan film projesi hakkındaki sorulara ise “Sizlerle çok sohbet etmemem lazım. Çabuk gidin buradan” diyerek esprili bir yanıt verdi.

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