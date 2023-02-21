Kahramanmaraş deprem felaketi sonrası maddi ve manevi destek veren ünlü isimler arasında sosyal medya fenomeni Danla Bilic de yer alıyor.

İlk günden beri AHBAP Derneği‘yle koordine bir şekilde çalışan Danla Bilic, dün akşam yaşanan 6.4 şiddetindeki Hatay depremine iş yemeğinde yakalandı. Mekan çıkışı magazin muhabirinin “Gayet iyisiniz, bu süreci de hızlı atlatıyorsunuz” sözlerine sinirlenen Bilic, “Yardım etmekten başka yapabileceğim başka bir şey yok. Laf sokmana hiç gerek yoktu. Güzel bir proje için yemeğe geldik, depremi öğrenince de hemen kalktık. Teşekkür ederim.” diyerek tepkisini bellirtti.

Yaşadığı anları sosyal medya hesabından “Röportajı Beyaz TV yayınlamadan ben yayınlayayım. Sorumlulara uzatamayacağınız mikrofonları bize uzatıp ahkam kesmemeyi öğreneceksiniz! Bir tarafınız yiyorsa bu soruları muhatabına sorun bir işin ucundan tutmaya çalışan kimseye değil. Bu saatten sonra hiçbir şey eskisi gibi değil hele ki en küçüğünden en büyüğüne bizi ayırmaya bölmeye çalışan kimseye hiç değil.” sözleriyle paylaşan Danla Bilic, kısa sürede birçok destek mesajı aldı.

İlginizi çekebilir: