Oyuncu Müge Boz, bayram tatilinin değerlendirerek ailesiyle birlikte karavan tatiline çıktı.

“Maske Kimsin Sen” programındaki performansıyla hayranlık uyandıran oyuncu Müge Boz da karavanlı ünlüler kervanına katıldı.

Dizaynıyla özel olarak ilgilendi

Kızları Vina’nın doğayla iç içe büyümesini isteyen Boz ve Erdeniz, aldıkları araçlarının dizaynıyla özel olarak ilgilendi.

Kıvanç Tatlıtuğ, Kadir Doğulu, Alp Kırşan, Burcu Kara, Pınar Altuğ ve Kıraç gibi isimler karavanlarıyla kamp kurup doğa ile iç içe zaman geçiriyor. Müge Boz ve ailesi geçen yıl da mavi yolculuğa çıkmıştı.