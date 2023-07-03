Programında ele aldığı konular nedeniyle sık sık gündeme gelen Müge Anlı’nın yıllar önce rol aldığı dizi ortaya çıktı. Başarılı televizyoncunun 2015 yılında Atv ekranlarında yayınlanan o dizide rol aldığını duyanlar çok şaşırdı.

Müge Anlı 2015-2016 yılları arasında başrollerini Ayça Erturan, Birce Akalay, Yıldız Çağrı Atiksoy, Ebru Cündübeyoğlu, Sarp Akkaya, Burak Sevinç, Serkan Altunorak ve Sinan Eroğlu’nun paylaştığı dram türündeki Evli ve Öfkeli dizisinin 11. bölümünde rol almış.

Dizide kendi programını sunan Müge Anlı’nın genç görüntüsü dikkat çekti. Evli ve Öfkeli dizisinin 11. bölümünde Deniz, Müge Anlı’nın programına katılarak ve Seray Söyler’in kızı olduğunu açıkladı.