Fenomen televizyoncu Müge Anlı, yıllardır sunduğu “Müge Anlı ile Tatlı Sert” programı ile zirvedeki yerini korurken, aynı zamanda sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

Geçen günlerde kendisine armağan edilen ayıcıklarla bir fotoğrafını paylaşan Müge Anlı, “Kadın sığınma evlerinde kalmak zorunda olan çocuklarımız için oyuncaklarınız gelmeye devam ediyor. Herkese çok teşekkür ediyorum. Yeni hediyelerinizi bekliyorum.” ifadelerini kullanmıştı.

Bugün de mini elbisesiyle habersiz çekilen bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Anlı, “Instagram’ı açtım açalı fotoğraflarımın sadece iki farklı yerde çekildiğini fark ettim. Biri makyaj aynamın önünde, diğeri de küçük paparazzimin @sew_can habersiz çektiği stüdyo kapısında. Yeni yerler keşfetmenin zamanı geldi.” notunu düştü. Müge Anlı’nın bu paylaşımına kısa sürede beğeni ve yorum yağdı.

İşte Müge Anlı’nın o paylaşımı: