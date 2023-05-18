Ekranların sevilen programı ‘Müge Anlı ile Tatlı Sert’in sunucusu ünlü gazeteci Müge Anlı’nın hamile olduğu iddiaları magazin gündemine bomba gibi düştü. Sevilen sunucunun hamile olduğu iddialarını duyan hayranları, Anlı’dan açıklama gelmesini bekliyor.

Başarılı gazeteci ve sunucu Müge Anlı, hem hem programında yakaladığı başarı ile hem de özel hayatıyla beğeni toplamaya devam ediyor.

Geçtiğimiz yıl haziran ayında emniyet müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evlenen Anlı’nın özel hayatı oldukça merak ediliyor. Kendisi gibi gazeteci olan eski eşi Burhan Akdağ ile yaşadığı evlilikten Lidya isimli bir kızı bulunan Anlı’nın hamile olduğu iddia edildi. Hamile olduğu ileri sürülen ünlü isimden henüz bir açıklama gelmedi.