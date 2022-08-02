Reyting rekormeni “Müge Anlı ile Tatlı Sert” programıyla ismini duyuran Müge Anlı, başarılı kariyerinin yanı sıra son dönemde özel hayatıyla oldukça konuşuluyor. Geçtiğimiz haftalarda İstanbul Asayiş Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu ile dünya evine giren Anlı ardından babası İlhan Anlı’yı kaybetti. Ölüm haberi ile sarsılan Anlı hakkında dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Müge Anlı babası ile neredeyse hiç görüşmedi

Ses sanatçısı ve yazar Onur akay’ın Müge Anlı’nın ve kardeşlerinin babalarıyla 29 yıldır görüşmediği iddiası gündeme bomba düştü. İhsan Anlı, Prostat kanserine yakalandığını öğrenince 3 çocuğunu görmek istediği ama çocuklarının babalarını görmeye gitmediği iddiaları dolaşıyor. Babası ölöüm döşeğindeyken düğün yapan Müge Anlı da iddialardan bir diğeri.

İddiaları ortaya atan Onur Akay’ın Müge Anlı hakkında kurduğu işte o sözler:

“Programında çok sayıda baba kızı bir araya getirdi ama kendisi 29 yıl babası ile görüşmedi… Evet, Müge Anlı’dan bahsediyorum. Reyting rekorları kıran ‘Müge Anlı ile Tatlı Sert’ programının ünlü sunucusu Müge Anlı’dan… 25 Haziran 2022 yılında İstanbul Asayiş Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu ile dünya evine giren Anlı, geçtiğimiz günlerde ise babası İhsan Anlı’yı kaybetmişti. Her yerde 2 kez evlendiği yazan Müge Anlı, aslında 3 kez evlendi ama 2 kocası var! Peki, bu nasıl oluyor? Müge Anlı, kızı Lidya Müge Akdağ’ın babası gazeteci Burhan Akdağ ile 2 kez evlendi. Ayrıca 2 kardeşi olan Müge Anlı ve kardeşleri vefat eden babalarını 29 yıl görmediler. Babaları İhsan Anlı önce prostat kanserine yakalandı ve kanser olduğunu öğrenince 3 çocuğunu görmek istedi ama çocukları bu arzusunu kabul etmedi.

Daha sonra babaları İhsan Anlı’ya KOAH teşhisi konuldu ve durumu iyice kötüye gitti. Özellikle ölüm döşeğindeyken çocuklarına haber verildi ama çocukları iki düğün birden yaptı. Önce Müge Anlı evlendi sonra ise ‘Müge Anlı ile Tatlı Sert’ programının editörlüğünü de yapan Müge Anlı’nın erkek kardeşi Mert Efe Anlı dünya evine girdi. Baba İhsan Anlı vefat ettiğinde ise Müge Anlı, babasını toprağa verirken kardeşi Mert Efe’yi de balayına gönderdi. Yani Mert Efe babasının cenazesine bile katılmadı. Müge Anlı babasını 29 sene sonra, kızı Lidya Müge Akdağ ise dedesini ilk defa cenazesinde gördü! Zaten Lidya küçükken Adnan Şenses’i dedesi zannedermiş! Müge Anlı’nın programlarını izleyenler bilir. Anlı’nın, programlarında babasından hiç söz etmemesi ve annesinden sürekli söz etmesi her zaman dikkat çeker. Yakın çevreden öğrendiğime göre, Müge Anlı’nın annesi Ayten Sevinç, Müge Anlı’yı ve kardeşlerini babaları ile görüştürmemiş.”

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