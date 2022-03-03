Oyuncu, senarist Müfit Can Saçıntı 2000 yılında Çiğdem Saçıntı ile nikah masasına oturdu. Çift, 2005 yılında kızları Duru’yu kucaklarına aldı.
5 yıl önce boşanma kararı alan ikili, kızlarının büyümesini bekleyerek bu kararlarını erteledi..
22 yıl boyunca gözlerden uzak bir evlilik yaşayan çift, Adalar Adliyesi’nde 24 Şubat Perşembe günü sessiz sedasız boşandı. Kararın ardından adliyeden ayrılan Çiğdem ve Müfit Can Saçıntı, birlikte yemeğe çıktı.
- Sayfa programına açıklama yapan Müfit Can Saçıntı “Dostça boşandık” dedi.