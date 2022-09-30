Yağ veya aroma içerikleriyle bir çok faydası bulunan doğal sabunlar, banyolarımızda kokularıyla bizi etkisi altına aldığı gibi cildimizdeki problemler için de bir mucize sunuyor. Peki bu doğal sabunların özellikleri nelerdir, ne gibi faydalara sahiptir? Gelin bu yazımızda mucizevi etkileriyle öne çıkan doğal sabunları birlikte inceleyelim.

Zeytinyağı Sabunu

Bilindiği üzere zeytinyağı sabununun hem cilde hem de saçlara bir çok faydası bulunuyor. Saç dökülmesinin ve güçsüzleşmesinin en büyük nedenlerinden biri, saç derisinin nemini kaybetmesidir. Bu muhteşem sabun, içeriğinde barındırdığı doğal zeytinyağı aromasıyla saçlarınızı nemlendirir ve parlaklık katar. Saç derinize gerekli nemi sağladığından saçlarınızın güçlenmesine etki eder. Zeytinyağının, hücre yenileme özelliği bulunduğundan dolayı da düzenli kullanımda yaşlanma etkisini azaltmaya yardımcı olur. Bunun dışında özellikle kış aylarında kuruyan cildinizi nemlendirerek yenileme özelliği gösterir. En iyi sonuca ulaşmak istiyorsanız mutlaka her gün en bir kere kullanmalısınız.

Kahve Sabunu

Kahve severlerin sırf kokusu için bile tercih edebileceği bu sabun, özellikle kadınların selülit problemi için bir mucize. İçeriğindeki kahve aromasının ciltteki yağları yakma etkisinden dolayı, selülit giderilmesine yardımcı olur. Kahve sabunu, cildinizde bulunan tüm ölü hücreleri yok ederek cildinizin daha rahat nefes almasını sağlar. Hassas ciltler için ideal olan bu sabun, içeriğinde bolca kahve yağı içerir. Bu doğal sabunu, her banyo esnasında el, vücut ve saç derisine masaj yardımıyla uygulanabilir.

Keçi Sütü Sabunu

Mantar ve egzama problemleriyle başı dertte olanlar için muhteşem bir çözüm olan keçi sütü sabunu, cilt üzerindeki enfeksiyonları temizleme özelliğiyle sizi bu problemlerden kurtaracak. Bunun yanı sıra düzenli olarak kullanılan keçi sütü sabununun, cildi bir ton beyazlatma özelliği de bulunmaktadır. Nemlendirme özelliği sayesinde cildinizi yumuşatır. Özellikle gece yatmadan önce kullanılması tavsiye edilen bu sabunu, su ile köpürterek masaj yardımı ile cildinize uygulayıp daha sonrasında bol su ile durulayabilirsiniz.

Biberiye Sabunu

Özellikle yağlı ciltlerin muhteşem sonuçlar alabileceği biberiye sabunu, sivilceleri yok etme konusunda oldukça etkili bir güce sahip. İçerisindeki biberiye otu başta olmak üzere zeytinyağı, hindistan cevizi yağı ve hint yağı gibi birçok faydalı içerik barındıran bu mucizevi yağ, antibakteriyel özelliği sayesinde cildi tamamıyla temizler ve arındırır. Vücut ağrılarına da iyi geldiği bilinen bu sabun, düzenli olarak günde bir veya iki kez kullanılabilir.

Portakal Sabunu

Muhteşem portakal kokusuyla yorgunluğu ve siniri azaltma özelliğine sahip portakal sabununun, cilde de bir çok faydası bulunuyor. Cildi parlatma ve sıkılaştırma özelliğine sahip bu sabun, hem cilt parlaklığınızı arttıracak hem de ciltteki yaşlanma belirtilerinizi azaltacak. Yara ve yanık tedavisinde de oldukça etkili olan portakal sabunu, düzenli olarak problemli bölgeye uygulanabilir.

Eşek Sütü Sabunu

Sivilce, akne ve siyah noktaların giderilmesinde etkili olan eşek sütü sabunu, aynı zamanda cildi nemlendirerek cildin daha parlak ve bakımlı görünmesini sağlar. Cilt kararmalarına ve lekelerine iyi gelen bu sabun, kırışıklıkları azaltma özelliğine de sahiptir. Eşek sütü sabununu günde 3 kez, en az 5 dakika problemli bölgede kalacak şekilde maske gibi kullanabilirsiniz.

Başak Umut

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