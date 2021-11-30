Gösterişli bir görünümün istisnasız öğesi XXL; büyük ve cesur mücevherler hiç bu kadar moda olmamıştı.





Pat Butcher tarafından popüler hale getirilen ve bir zamanlar sadece süslü elbiseler adına mevcut olduğu varsayılan, gerçek dışı büyük küpeler, stil sözlüğüne en güncel haliyle geri döndü.

Cesur küpe tercihleriyle tanınan Pat, bir dönemin stil kodlarını veren ikonik isimlerdendi.

Tom Ford, Saint Laurent, Balenciaga ve Dolce & Gabbana gibi markaların podyumlarında yer verdiği omuz hizasına ulaşan boyutlardaki küpeler, geri dönüşünde devasa alanını yeniden kurgulamakla meşgul.

Peki siz en büyük ve en sıra dışı mücevherlerinizi şu an değilse ne zaman kullanacaksınız?