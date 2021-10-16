Muazzez Ersoy’dan Muhabirlere Uyarı: Dikkat Edin!

Etiler’deki bir alışveriş merkezinde görüntülenen Muazzez Ersoy, gazetecileri uyardı. Ünlü sanatçı, “Sizler buralarda çalışıyorsunuz, dikkat edin. Virüs henüz bitmiş değil” dedi.

“Pandemiyle savaşı kazanacağız!”

Pandemi dolayısıyla sevenlerinden 2 yıl ayrı kalan Muazzez Ersoy, iki yıllık hasretten sonra iki ay önce Kuruçeşme Açıkhava’da sevenleriyle bir araya gelmişti. “Allah’ın izniyle bu pandemiyle savaşı kazanacağız!” diyen ünlü sanatçı, bundan sonra sevenleriyle daha çok bir araya geleceği yönünde konuşmuştu.