Aşkın ve romantizmin mevsimi 14 Şubat Sevgililer Günü, Mövenpick Hotel İstanbul Marmara Sea’de unutulmaz bir deneyime dönüşüyor. Sevdiklerinizle birlikte bu özel günü, benzersiz lezzetler ve büyüleyici atmosfer eşliğinde kutlamaya davetlisiniz.

14 Şubat Akşamı: Latin müzik ezgileri eşliğinde romantik aşam yemeği

Sevgililer Günü akşamı, Mövenpick Hotel İstanbul Marmara Sea’nin zarif restoranı Leccino’da, Latin müzikleri eşliğinde özel bir akşam yemeği sizleri bekliyor. Aşk dolu melodiler eşliğinde hazırlanan özel menüyle romantizmin tadını çıkaracaksınız.

15 Şubat’ta DJ Sinan Uçan performansıyla bunch keyfi

Romantik bir akşamın ardından, 15 Şubat’ta sevdiklerinizle keyifli bir brunch için buluşun. Zengin kahvaltı seçenekleri, Mövenpick’in imza lezzetleri ve Sinan Uçan’ın dinamik DJ performansı eşliğinde güne enerji dolu bir başlangıç yapabilirsiniz.

Günün tadını doyasıya çıkarmanız için ücretsiz geç çıkış ve SPA hizmetlerinde %20 indirim fırsatları da çiftleri bekliyor.