Mother Mother, onuncu stüdyo albümleri “Nostalgia”nın EU/UK turnesi kapsamında BKM Organizasyonu ile 22 Temmuz 2025’te Maximum Uniq Açıkhava’da! Çeyrek asırdan fazladır Türkiye’de pek çok ilke imza atan, kültür, sanat ve eğlence endüstrisine yön veren BKM, 2025’te de dünya starlarını Türkiye’de sevenleriyle buluşturmaya devam ediyor!

Kabına sığmaz enerjisi ve kendine özgü dizeleriyle dünya çapında geniş bir hayran kitlesine sahip olan Mother Mother, Ryan Guldemond (vokal, gitar), Molly Guldemond (vokal, synth), Jasmin Parkin (vokal, klavye), Ali Siadat (davul) ve Mike Young’dan (bas) oluşuyor. Bu yıl birlikteliklerinin 20. yılını kutlayacak olan Kanadalı alternatif rock müziğin fenomen grubu, 6 Haziran 2025’te yayınlanacak olan 10. stüdyo albümleri “Nostalgia”nın gelişini müjdeleyen “Make Believe” adlı parçasını Parlophone/Warner Records etiketi ile yayınladı.

Mother Mother, Avrupa Turnesinin startını Muse’dan hemen önce sahne alarak Stockholm’de vereceği büyük bir açık hava konseri ile başlatacak ve yaz boyunca yeni albümleri “Nostalgia”nın turnesi kapsamında birçok önemli festivalde sahne alacak. Biletler; 18 Mart’ta sanatçı ön satışına, 20 Mart’ta Spotify ön satışına, 21 Mart’ta ise genel satışa açılacak.