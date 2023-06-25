Popüler video oyunu Mortal Kombat, 1990’lardaki iki filminden sonra, 2021’de yeniden live-action olarak çekilmişti. Ölümcül Dövüş olarak Türkiye’de gösterilen yapımın devam filmi için hazırlıklar başlamıştı.

İlk “Mortal Kombat” filminin yapımcısı Todd Garner, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada devam filmi için Avustralya’da çekimlere başladığını duyurdu.

Garner, paylaşımında “Başlıyoruz! Yeni filmi çekmeye başladığımız için heyecanlıyım ve bana güvenin, sizi bu sefer dinledik. Hatalarımızdan ders aldık ve kendimizi mümkün olan en iyi devam filmini çekmeye adadık. Herkesin fikrine %100 saygım var ve destekliyorum ama aşırıya kaçan yorumlar olursa sizi engellerim. Neyse o zaman, haydi süper bir yolculuğa çıkalım” ifadelerini kullandı.