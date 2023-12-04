Rock müzik dünyasının ülkemizdeki en popüler gruplarından mor ve ötesi, devasa bir sahne prodüksiyonu ve ikonikleşmiş şarkılarından oluşan özel bir setlist ilehayranlarıyla buluşacak. Epifoni organizasyonuyla 30 Aralık’ta İstanbul Volkswagen Arena’da gerçekleşecek konserin biletleri Türkiye’nin lider etkinlik şirketi Biletinial’da satışa çıktı.

mor ve ötesi, 2023 yılının son konserinde “Bir Derdim Var”, “Cambaz”, “Oyunbozan”, “Deli” ve “Araf” gibi klasikleşen şarkılarını bu gece için özel olarak hazırlanacak sahnede dinleyicilerle birlikte seslendirecek.