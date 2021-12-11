1995 yılında Harun Tekin, Alper Tekin, Derin Esmer ve Kerem Kabadayı tarafından İstanbul’da kurulan Türk rock müzik grubu Mor ve Ötesi, aradan geçen üç yılın ardından ‘Forsa’ isimli yeni teklisini yayınladı.

Şarkı yayınlanmadan kısa süre önce, Hazal Kaya, Can Gürses, Melisa Sözen, Ahsen Eroğlu, Ece Temelkuran, Erman Yaşar, Selma Ergeç, Eda Erdem, Koray Candemir, Can Kazaz, Mert Fırat, Kaan Sezyum, Rojda Demirer gibi ünlü isimlerle yapılan sosyal medya tanıtımı, Mor ve Ötesi hayranları tarafından büyük ilgiyle karşılandı.

Grup, ünlülerin paylaştığı özel tasarım postları gece saat tam 00:00’da yeni şarkıları yayınlanırken kendi Instagram sayfalarında sıraya koyarak şarkı sözlerini oluşturdu. ‘Forsa‘ ilk günden Türkiye’de en çok dinlenenler listesine girmeyi başardı.