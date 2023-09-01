Genç şarkıcı Aleyna Tilki, geçtiğimiz akşam Rumelihisarı’nda objektiflere takıldı. Yanında bulunan iki erkek arkadaşı ile dolunayın fotoğrafını çeken Tilki, “Mavi Ay var bu gece. Onu kaçırmamak için çekiyoruz. Klip veya başka bir şey için değil, kendimiz için çekiyoruz” dedi. Son olarak Serdar Ortaç’ın ‘Ayrı Gitme’ adlı şarkısını seslendiren ünlü popçu, kendisine gelen yorumlar hakkında “2 senedir çıkmayı bekliyordu zaten. Doğru zamanda çıktı” sözleri kullandı.

Mor ve Ötesi ile yaptıkları ‘Yaz Yaz Yaz’ şarkısı sonrası hem Harun Tekin’e hem de Mor ve Ötesi için “Aleyna Tilki ne alaka? Başka sanatçı mı yoktu? Aleyna ile olmamış. Sizin kaliteniz de değil.” gibi olumsuz yorumlar yapılmıştı.

Konuyla ilgili muhabirlerin yönelttiği soruya Tilki, “Ben çok mutluyum. Herkes neye bakarsa onu görür. Ben de kalbimi açıp baktığım zaman hep güzel şeyler görüyorum. Sıkıntı yok. Biri senin hakkında kötü konuşmak isterse, ardındaki kötü şeylere karıştırmak ister ama biri senin hakkında iyi konuşursa, ardındaki iyi şeylere bakar. Öyle düşünüyorum” şeklinde yanıt verdi.

Geçtiğimiz günlerde çıkan ‘Aleyna Tilki ve arkadaşları Cihangir’deki bir otel odasında parti vermek istedi. Yüksek sesten dolayı uyarılan şarkıcı, gece sonunda oteli terk etmek zorunda kaldı’ iddiasının hatırlatılması üzerine ise 23 yaşındaki şarkıcı, “Öyle bir şey yok. Böyle gerçek olmayan haberler çıkabiliyor. Onlar hakkında da cevaplar vermek istemiyorum” ifadelerini kullandı.