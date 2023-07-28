Alternatif rock müzik grubu Mor ve Ötesi ve Aleyna Tilki düet yaptı. Ünlü grup ve Tilki, grubun ilk kez 2003’te seslendirdiği “Yaz Yaz Yaz” şarkısını yeniden yorumladı. Şarkının prodüksiyonunu müzik prodüktörü Kaan Arslan yaptı.

Tilki, sosyal medya hesabında “Sizlerle birlikte çalışma fırsatım olduğu için çok gururluyum Mor ve Ötesi. Ben de müziklerinizi dinlerken hissettiklerimi Mor ve Ötesi ile keşfeden o milyonlarca çocuktan biriydim. Ve müziğinizin zamansızlığı her zaman ufkumu açtı. Çocukluğumdan beri içimde özgürleşmeyi bekleyen hayallerime, hikayeme, yapmak istediklerime destek ve umut olduğunuz için tüm kalbimle teşekkür ederim. Ayrıca Kaan Arslan’a da tesekkür ederiz. Birlikte yorumladığımız ‘Yaz Yaz Yaz’ yayında!” ifadelerini kullandı.