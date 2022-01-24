1970’li yıllarda ilk kez tasarlanmış modanın döngüsel gücünü yansıtan Moon Boot’lar ya da diğer adıyla uzay botu 2022 kış modasına damgasını vurmaya hızla devam ediyor. Bu yıl bir çok markanın koleksiyonunda görülen içi kürklü, katlamalı, ponponlu ve bir çok renkte olan bu botlar. binici pantolonlarıyla ve mini eteklerle giyilmeye oldukça uygun. Uzay Bootlarını bu yıl ve önümüzdeki bir kaç yıl dolaplarımızın gözdesi olarak anacak gibiyiz.

Kayak zamanının tam ortasında ağır kayak botları yerine karda yürürken hem şık hem de oluşturulduğu teknik malzemeler sayesinde güçlü tutuş sağlayan bu Moon Boot’un bu kar botları, bir sonraki kayak tatilinizde yamaçlara çıktığınızda karlı, buzlu araziden geçmek için ihtiyacınız olan şey gibi gözüküyor.

İlham alabileceğiniz Moon Boot kombinleri.