Model Gigi Hadid’e Hadise şoku!

Google robotlarının dünyaca ünlü model Gigi Hadid ve Hadise’nin fotoğraflarını karıştırması sosyal medya kullanıcılarının şaşırmasına yol açtı.

Gigi Hadid’in fotoğraflarının arasında Hadise’nin fotoğrafı çıktı.

Bazı sosyal medya kullanıcıları durumu espriye aldığı görüldü. Bir kullanıcı, ‘Hadise Hadid’ yorumunda bulundu.

Öte yandan yapılan araştırma sonrası çok geçmeden gerçek ortaya çıktı. Fotoğrafların birleşik olarak paylaşıldığı, Hadise’nin fotoğrafının tek başına çıkmadığı görüldü.