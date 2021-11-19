Modaya yeni bir bakış: Ton üstüne ton

Geçtiğimiz yıl podyumdan sokağa hızlı bir geçiş yapan “ton sur ton” modası, bu yıl da kış modasına hükmediyor. Peki nedir bu ton sür ton? Nasıl kombinlenir? Hangi renk skalasında uygundur?

Ton üstüne ton (ton sur ton) dilimize Fransızcadan geçen bir kelime olmakla birlikte, tam anlamıyla tepeden tırnağa aynı rengin farklı tonlarından kıyafet kombinlemek anlamına geliyor. Bu stili kombinlemek için tasarım parçalara ihtiyacınız yok. Siz de dolabınızdaki parçalarla hoş bir sokak modası görünüme kavuşabilirsiniz. Nasıl mı? Gelin birlikte bakalım.

Birinci püf noktası: “Bugün nasıl hissediyorum?” Soft görünmek istiyorsanız pastel tonlara yönelebilirsiniz. Birbiriyle uyumlu parçaları kombinlerken ikinci bir püf noktası tonların baştan sona veya tam tersi, açıktan koyuya, koyudan açığa şeklinde ilerlemek. Bu şekilde hem sade, hem şık hem de daha bütün görünürsünüz.

Desenli-desensiz, her türlü kumaş alternatifinden yararlanabilirsiniz. Fakat unutmayın önemli noktamız bir rengin her tonu üzerinden gitmemiz.

Kombininizi tamamlarken kullanacağınız aksesuarlar için de aynı kurallar geçerlidir. Kombininize uygun renk skalasında aksesuarlar seçmek, tamamlayıcı bir unsurdur. Diz altında biten kaban ve paltolarla işinizi kolaylaştırabilirsiniz. Buradaki bir diğer püf nokta ise kabanınızın içinize giydiğiniz parçalardan bir tık daha koyu olmasıdır. Bir istisna: Çanta gibi aksesuarlarda farklı renk kombinasyonları deneyerek ton sür ton kombininize bir farklılık katabilirsiniz. Fakat dikkat etmek gerek, kombinimiz için seçtiğimiz renkten çok uzaklaşmamalıyız. Mesela kahverengi-bordo, nü-kahverengi, pembe-kırmızı…





Oldukça kolay oluşturulabilecek bir akım olarak görülse de ton sür ton, kendi içinde ustalık isteyen bir moda. Yine de bu akımın seveni o kadar fazla ki, sokak modasını domine ettiği aşikar!

Savage x Fenty podyumunda yürüyen ünlü modeller Yaya Sinai ve Savanna Sievers bu akımı sevmiş gözüküyorlar.