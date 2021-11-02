Modanın yeni ilham perisi: Maskeler

Covid-19 salgının dünyaya yayılmasıyla kullanılmaya başlayan maskeler, bir zaman sonra moda sahnesinde yerini almaya başladı. Şu anda maskeler olmadan dışarı çıkamıyor, sosyal aktivitelerimizi yüzümüzde onların varlığı olmadan yapamıyoruz.

Moda her gün değişen ve gelişen bir alan. O yüzden moda günden güne olaydan olaya her gün değişebiliyor. Pandemi sürecinde ise modada büyük bir değişim yaşandı. Kimse yüzüne maskeden takmadan dışarı çıkamamaya başladı. Yüzümüze taktığımız maskeler artık kıyafetlerimizin bir parçası olmuştu. Moda dünyası tabii ki de bu gelişimden yararlanacak ve üstüne bir şeyler katarak ilerleyecekti. Öyle de oldu. Maskeler sağlık çalışanlarının taktığı maskelerden uzaklaşıp, kumaşlarla dikilerek kendi modasını oluşturdu.







Sıkıcı Maskelere Elveda

İlk başlarda hepimiz doğal olarak beyaz maskeler taktık. Çünkü daha yaşadığımız olayları idrak etmemiştik. Fakat artık maskelerin hayatımıza kalıcı olarak girdiğini anladığımızda bunu kendimiz için güzel bir şeye dönüştürdük. İşte o zaman maskenin modadaki yerini belirlemiş olduk.

Artık giydiğimiz kıyafetlere uygun maske takmaya başladık. Kıyafetimize hangi renk ya da desen uyarsa o kumaştan ya kendi maskemizi yaptık ya da maske satın aldık.







Gelinlerinde bir numaralı aksesuarı maskeler oldu

Covid – 19 kısıtlamaları nedeniyle birçok düğün ertelenmişti. Fakat bir süre geçtikten sonra kısıtlamalar biraz daha hafifletilince düğünler de eski rayına oturmaya başlamıştı. Ama hala yüzümüzde maske olmadan bir aktivite gerçekleştiremiyoruz. Bunun içinde gelinlerde kendileri için maskeleri aksesuar haline getirip, gelinlikleriyle uyumlu maskeler diktirmeye başlamıştı. Hatta gelinlere özel olarak yanında maskeler de verilmeye başlandı.







Maskelerinde aksesuarları var

Maskeler yüzümüzün aksesuarı olarak hayatımıza girdikten sonra modada, maskelerin bile aksesuarı oldu. Sürekli yüzümüzde tuttuğumuz arada nefes almak için çıkardığımız maskeleri kaybetmemek için maske zincirleri kullanılmaya başlandı. Kimisi maskesine zincir taktı kimisi ise ip taktı. Gözlükler içinde kullanılan bu zincirler maskenin de







Maske de yaratıcılık

Yüzümüze taktığımız ve sosyal mesaj veren maskelere bir de bu açıdan bakalım. Maskelere başka boyut kazandıran tasarımlar da mevcut. Onlardan birkaçı.