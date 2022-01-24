Kim Kardashian, Ariana Grande, Ciara, Jennifer Lopez ve Kendall Jenner gibi kıyafetleriyle damgasını vuran moda trendlerini adeta giyimleriyle baştan yaratan bu isimleri 2022 de ortak bir renkte toplandı. Kahverenginin mükemmel tunu çikolata kahvesi bu yıllın vazgeçilmez rengi olacak gibi.

Çikolata kahvesi gardrobumuzda yeni siyah akımı mı yaratabilecek mi? Aslında “yeni bir siyah” olmayacak, ancak gardırobunuza yeni bir renk tonu eklemek her zaman iyi bir fikirdir. Çikolata kahvesi, herhangi bir görünümü yüceltecek nötr ve inanılmaz bir inceliğin çok yönlülüğüne sahiptir.

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