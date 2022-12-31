Moda dünyasına modern punk ve yeni dalga stilini ana akıma getirerek çığır açmasıyla bilinen daha çok politika portalı olarak kullandığı Red Label defileleriyle ünlü modacı Vivienne Westwood 81 yaşında hayatını kaybetti.

Sahip olduğu moda evinin resmi Instagram hesabında, tasarımcının Güney Londra’nın Clapham kentinde ailesiyle birlikte huzur içinde vefat ettiğine dair bir duyuru paylaşıldı. Duyuruda, “Vivienne, son ana kadar sevdiği şeyleri yapmaya, tasarlamaya, sanatı üzerinde çalışmaya, kitabını yazmaya ve dünyayı daha iyiye doğru değiştirmeye devam etti. Harika bir hayat sürdü. Yenilikleri ve etkisi son 60 yılda muazzam oldu ve gelecekte de devam edecek. Daha iyiye doğru bir değişiklik yapmak için dünyanın Vivienne gibi insanlara ihtiyacı var” denildi. Kendisi de bir tasarımcı olan eşi Andreas Kronthaler, “Kalbimdeki Vivienne ile devam edeceğim. Sonuna kadar çalışmayı sürdüreceğiz” dedi.