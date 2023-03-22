2010 yapımı Black Swan filminde Natalie Portman’ın kostümlerinin izlerken bizi büyülediğini ve baleye olan ilgimizi arttırdığını söylesek yalan olmaz. 2022’nin son aylarında hayatımıza giren Miu Miu’nun balerin babetleri ise hayallerimizi süsleyen balerin görünümü için dansçı olmamıza gerek olmadığını hatırlatıyor. Balerin patiklerini andıran babetlerin ardından TikTok’ta ortaya çıkan balletcore trendi; bağlamalı bluzleri, babetleri, tütülü etekleri ve tozluklarıyla günlük hayatımızda kendimizi bir balerin gibi keskin ve zarif hissetmemizi sağlıyor.

Podyumları ve sokakları süslemeye başlayan “Balletcore” görünümünü elde etmek ise çok kolay; anvelop üstler, tozluklar, fırfır detaylı etekler, babetler ve olmazsa olmaz pastel tonlarıyla bizi büyüleyen balletcore görünümünü gardırobunuza uyarlayabilirsiniz.

Ezgi ER

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