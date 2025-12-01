KaraKarga Yayınları, Türk mitolojisinden ve Orta Asya kültüründen beslenen güçlü yeni bir seriyi okurlarla buluşturuyor: Kanat ile Tayga 1: Ülgen’in Oku. Hem yazarı hem çizeri Sercan Çağlarca olan bu etkileyici grafik roman, kadim Türk inanç sistemini, Üç Dünya düzenini, yaratılış anlatılarını ve Hun döneminin atmosferini modern bir anlatım diliyle bir araya getiriyor.

Serinin ilk kitabı “Ülgen’in Oku”, doğaüstü güçler, iyilik-kötülük dengesi, masalsı yaratıklar ve kahramanlık duygusunu merkezine alırken genç okurlara olduğu kadar yetişkinlere de hitap eden zengin bir görsel evren sunuyor. Serinin bu ilk kitabında, Kanat ile sadık dostu Tayga’nın, kaderlerini belirleyecek büyük bir sırrın peşinde attıkları ilk adım olan “dostlukları” anlatılıyor. Hun Kağanlığı, Roma İmparatorluğu ve dönemin siyasal çerçevesini içeren tarihsel arka plan kitabın atmosferini güçlendiriyor.

Görsel anlatımı öne çıkaran çizimler, karakter kartları, mitolojik haritalar ve infografik sahnelerle desteklenen eser; Türk kültürünün zengin köklerini çağdaş bir hikâye kurgusu ve mizahi bir dille yeniden yorumluyor. Macerayı, kültürel mirası ve fantastik atmosferi bir arada sunan Kanat ile Tayga, yalnızca bir çizgi roman değil, aynı zamanda genç okurlara miras aktaran bir anlatı olarak dikkat çekiyor.