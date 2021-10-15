Miss Ukrayna Finalistleri Belli Oldu!

Miss Ukraine yarışmasının 25 finalisti, zor bir karar aşamasından sonra seçildi. Yarışmaya Amerikalıların da ortak olmasıyla beraber getirilen katı seçim koşulları organizatörleri fazlasıyla zorlamıştı.

Katı şartlar altında mücadele

Yarışmaya katılacak kızların fiziksel olarak karşılaması gereken şartlar şu şekildeydi; implantsız, estetiksiz, dövmesiz ve doğal olmayan yollarla saç uzatmamış ve en az 1.68 boyunda olunması. Bununla beraber 17-26 yaş arasında onlarca başvuru yapılan yarışmada finalist olabilmeleri için yarışmacılardan, yüksek bir entelektüel seviye de bekleniyordu.

İşte bu zorlu süreçten geçerek finalist olmaya hak kazanmış 25 aday;