Miss Turkey 2022 üçüncüsü Selin Gurdikyan, Türkiye’nin temsil edileceği Miss Supranational yarışmasına katılma hakkı kazandı. Gurdikyan, yarışmaya hazırlanırken sosyal medya hesabından takipçilerinden destek istedi.

Gurdikyan, “26 Haziran-15 Temmuz tarihleri arasında ülkemi ve Türk halkını temsil etmek üzere Polonya’ya gideceğim. Miss Supranational kampını hayal ederken çok heyecanlanıyorum. Ülkemi en iyi şekilde temsil etmek için hazırlanma sürecinde küçük detayları düşünmek bana büyük bir mutluluk veriyor. Yaptığımız her şeyi hevesle yapmalıyız. Bu yolda beni destekleyen herkese çok teşekkür ederim” dedi.