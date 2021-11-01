Mısırlı sevgilisinden ayrılan Şeyma Subaşı soluğu eski aşkı Guido’da aldı

Geçtiğimiz günlerde sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile yollarını ayırdığı söylenen Şeyma Subaşı, dün akşam eski sevgilisi Guido Senia’nın New York’taki partisine katılarak dikkatleri üzerine çekti. Bir arkadaşının partide çektiği videoya Subaşı ve eski sevgilisi Guido Siena’yı etiketlemesi, eski çiftin tekrar bir araya geldiğini ortaya çıkardı. Sonrasında Subaşı, etiketlendikleri videoyu kendi sosyal medya hesabından paylaştı.