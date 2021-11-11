Mirkelam’dan hayranlarını üzen açıklama: Müzik yapmayı düşünmüyorum

Her Gece, Tavla, Asuman Pansuman, Hatıralar, Kokoreç gibi şarkılarıyla bir döneme damgasını vuran şarkıcı Mirkelam, geçtiğimiz gün 10 yıldır beraber olduğu sevgilisi Aysen Sabancı ile Nişantaşı’nda bir hastane çıkışından görüntülendi. Araçlarının gelmesini beklerken kameralara yakalanan çiftten Sabancı, muhabirler tarafından görüldüklerini anlayınca Mirkelam’ın yanından ayrılarak başka bir köşeye doğru ilerledi.

“Müzik yapmayı düşünmüyorum”

Gazetecilerle konuşmaya başlayan Mirkelam “Uzun zamandır müzik yapmıyorum, yapmayı da düşünmüyorum. Özel bir nedeni yok. Müziği de bırakmış değilim” diyerek hayranlarına üzücü haberi verdi.

“Evlilik gibi bir düşüncemiz yok”

Ünlü şarkıcı Mirkelam, Aysen Sabancı ile olan birliktelikleri hakkında sorulan “Ufukta evlilik var mı” sorusunu “10 yıldır bir aradayız, evlilik gibi bir düşüncemiz yok. Bu şekilde hayatımız sürüyor” şeklinde yanıtladı.