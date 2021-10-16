Mirgün Cabas hapis cezası sorusunu yanıtsız bıraktı

Gazeteci Mirgün Cabas önceki gün Bebek’te sevgilisi Zeynep Yüksektepe ile görüntülendi. Cabas, muhabirlerinin sorularını yanıtsız bırakırken, hakkında açılan hapis cezası davasının sorulması üzerine yemek yemek için bir büfeye girdi.

Attığı tweet yüzünden hapis cezası istendi

Çağlayan Adliyesi’nde teröristlerin saldırısı sonucu öldürülen savcı Mehmet Selim Kiraz’ın rehin alınması sonrasında yaptığı paylaşım gerekçe gösterilerek gazeteci Mirgün Cabas hakkında hapis cezası talep edildi.