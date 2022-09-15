Başarılı oyunculuk performansıyla ve aşk hayatıyla kendinden sıkça söz ettiren Miray Daner, uzun süredir Oğulcan Engin ile birliktelik yaşıyor. İlişkileri gündem düşmeyen çift, her defasında mutlu bir beraberlik sürdürdüklerini yaptıkları paylaşımlarla gözler önüne seriyor.

Son olarak geçtiğimiz günlerde katıldıkları bir davetten görüntüler paylaşan Oğulcan Engin çok sayıda yorum aldı. Ünlü çiftten Miray Daner’in tercih ettiği iddialı kırmızı elbise de beğeni topladı.

Daner’in davette taktığı saatin Oğulcan Engin’in hediyesi olduğu öğrenildi. Lüks bir markaya ait olan saatin fiyatı ise dudak uçuklattı. 116 bin TL olan saat, sosyal medyada gündem oldu.

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