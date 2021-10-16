Miray Daner ve Oğulcan Engin Aşka Yelken mi Açıyor?

Birsen Altuntaş’ın haberine göre; işletmeci Oğulcan Engin, Ezgi Eyüboğlu’yla yollarını ayırdıktan sonra aşkı, başarılı oyuncu Miray Daner’de buldu.

Kısa sürede yakınlaştılar

Geçtiğimiz günlerde Miray Daner’in menajerinin doğum günü kutlamasında tanışan Oğulcan Engin ve Miray Daner, kısa sürede yakınlık kurdular ve ilişkiye başladılar.

Zeki Demirkubuz’un yönetmenliğini yaptığı ‘Hayat’ isimli sinema filminin çekimleri için Sinop’a giden Daner, İstanbul’a döner dönmez Oğulcan Engin’le görüştü.

Kıskançlık krizine girdi

Geçtiğimiz günlerde Aşk101 ekibiyle Emirgan Gizli Kalsın isimli mekanda eğlenen Kubilay Aka’nın, eski sevgilisi Miray Daner’i Oğulcan Engin’le birlikte görmesi üzerine kıskançlık krizine girdiği konuşuluyor.

İmalı paylaşım

Oğulcan Engin’in Miray Daner’le tanışması öncesinde kısa süre birliktelik yaşadığı sosyal medya fenomeni Ala Tokel’den, Miray Daner ve Oğulcan Engin’in birlikte olduğu haberlerinden sonra imalı bir paylaşım geldi.