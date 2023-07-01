Oğulcan Engin’den ayrılan oyuncu Miray Daner, Bodrum Göltürkbükü’nde yeni sevgilisiyle görüntülendi. Snob Magazin’de yer alan habere göre; Bir balık restoranına oturan çift, kalabalığa rağmen birbirlerini defalarca öptü.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun oğlu Ata Caner Çerçioğlu ile Bodrum’da ilk kez dudak dudağa görüntülenen 24 yaşındaki oyuncu, tatiline kaldığı yerden devam ediyor.

Geçtiğimiz gün Türkbükü’nde demirli teknelerinde görüntülenen çift, güvertede akşama kadar oturdu. Güzel oyuncunun sevgilisinin göğsünde uzun süre yattığı görüldü.