‘Kuş Uçuşu’ dizisiyle hayran kitlesini arttıran Miray Daner, yedi yaşındayken ailesinin desteğiyle oyunculuğa başlamıştı. Daner, çocukken oyunculuk eğitimi almasına karşın setlerdeki yoğun tempo nedeniyle liseyi tamamlayamamıştı. Aksayan eğitim hayatını yediş sene önce akşam lisesine kayıt yaptırarak telafi etmek isteyen başarılı oyuncu, 24 yaşında liseden mezun oldu.

Şimdi üniversite sınavına hazırlanan Miray Daner, aynı zamanda kariyerinin zirve dönemini yaşıyor.

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