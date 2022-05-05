Instagram hesabını aktif bir şekilde kullanan Ufuk Beydemir, yaptığı sürpriz paylaşımla hayranlarının beğenisini topladı. Ünlü şarkıcı, Twitter üzerinden oğlunun yazdığı şiiri paylaşan Ayşe Nalan adlı twitter kullanıcısının “Yedi yaşındaki oğlum elinde bu şiirle geldi, şaşkınız” notuyla paylaştığı tweete kayıtsız kalmadı.

Gitarını alıp çalmaya başlayan şarkıcı, evinde çektiği videoyu Instagram hesabından yayınladı. Beydemir paylaşımına, “İsmail’in sözleri Twitter’da karşıma çıktı ve kendimi tutamadım. İsmail yedi yaşında bilge bir arkadaşımızmış” notunu düştü.