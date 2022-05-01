43 yaşındaki İngiliz yazar Sarah Grace Perry’nin 2016 yılında yayınladığı ve Viktorya döneminde henüz yeni dul kalmış Cora Seaborne adlı kadının Londra’dan ayrılarak Essex’teki küçük bir kasabaya yerleşip burada gizemli yaratıkların peşine düşmesiyle başına gelenleri konu edinen aynı adlı romanından uyarlanan ‘The Essex Serpent’ dizisinden ilk fragman geldi. Toplamda 6 bölümden oluşacak olan mini dizinin ilk iki bölümü 13 Mayıs’ta yayınlandıktan sonra geriye kalan 4 bölüm birer hafta arayla Apple TV+ ekranlarında yayınlanacak.