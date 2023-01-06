Rekor bir oranla sezonun en yüksek reytingini elde eden Yalı Çapkını dizisine, sürpriz bir haberle Mine Tugay‘ın 16. bölüm itibariyle konuk oyuncu olarak hikayeye katılacağı duyurulmuştu. Çekimlere başlayan Tugay, setten paylaştığı karelerle izleyiciyi bir hayli meraklandırmıştı. Geçtiğimiz gün yayınlanan fragmanda, yer aldığı sahnelere ait kesitler bulunan güzel oyuncunun botokslu görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. Önceki ve sonraki halinin birleştirildiği karelere birçok eleştiri geldi.

Mine Tugay diziye nasıl dahil olacak?

Ferit’in babası Orhan’ın (Emre Altuğ) eski sevgilisi Defne karakterine hayat verecek olan Mine Tugay, Orhan ve Gülgün’ün (Gözde Kansu) okul arkadaşıdır. Seyran ve Ferit’in yaşadığı onca olaydan sonra Gülgün, ikisi adına bir dergi çekimi ayarlamak ister. Defne karakteri de bu derginin editörü olarak karşımıza çıkacak. Fragmanda yer alan sahnelere bakılırsa, izleyiciyi heyecan dolu bölümler bekliyor olacak. Mine Tugay’ın hikayeye ne kadar süre dahil olacağı ise henüz bilinmiyor.

6 Ocak 2023 tarihinde 16. bölümü ile ekranlara gelecek Yalı Çapkınına ait bölüm fotoğrafları;