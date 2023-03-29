Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, 100 bin imzayı toplandıktan sonra yaptığı ilk açıklamasında, kendisini desteklemeyen ünlü isimler için ‘sözde sanatçılar’ ifadesini kullanmıştı.

Fazıl Say, Genco Erkal, Şahan Gökbakar ve Gökhan Özoğuz ve birçok sanatçı İnce’nin bu sözlerine tepki göstermişti.

İnce, gelen eleştirilerin ardından sosyal medya hesabından bir özür mesajı yayınladı. John Steinbeck’den bir alıntı yapan İnce, ‘Sözde sanatçılar’ ifadesinden dolayı bütün sanatçılardan özür dilediğini söyledi.

İnce’nin özrü sosyal medyada gündem olurken; ünlü oyuncu Mine Tugay’dan da konuya ilişkin bir paylaşım geldi.

Muharrem İnce’yi isim vermeden eleştiren Tugay, “Demek ki her dengeni kaybettiğinde eleştirdiğinden bir farkın kalmayacak..” dedi.