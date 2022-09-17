2002 senesinde Gülbeyaz dizisi ile televizyon sektörüne giriş yapan Mine Tugay, Instagram paylaşımlarıyla çokça gündeme geliyor.

Medcezir isimli dizide gösterdiği başarılı oyunculuk performansıyla akıllara kazınan Mine Tugay, şimdilerde Instagram sayfasından yaptığı paylaşımlarla takipçileriyle iletişim kuruyor.

Sosyal medya hesabında 3,8 milyon takipçi kitlesine sahip olan ünlü oyuncu, yaptığı çocuk itirafıyla gözleri üzerine çekti.

Ekranlarda son olarak Gülümse Kaderine dizisinde yer alarak Neval karakterine hayat veren Mine Tugay, takipçilerinin sorduğu soruları sosyal medya üzerinden yanıtladı.

44 yaşındaki oyuncu, takipçisinden gelen “Bence sen hiç çocuk sahibi olmayı istememişsindir” yorumuna yanıt vererek bir dönem çocuk sahibi olmak istediğini açıkladı.

“Bence ile başlayıp karşı taraf hakkında fikir sahibi olan cümleler genellikle yanlış oluyor.” diyen Tugay, “Ben bunu bir soru olarak alıyorum.

30’lu yaşlarımda çok istediğim bir dönem oldu. Hormonlarımdan dolayı. Ama evet, öyle çok çocuk isteyen biri değilim.” yanıtını verdi.