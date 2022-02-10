Bir süredir setlerden uzak olan ünlü oyuncu Mine Tugay, ekranlara geri dönmeye hazırlanıyor. Sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla sık sık adından söz ettiren Mine Tugay, iddialı bir diziyle izleyicinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Setlere dönmeye hazırlanan Mine Tugay, sosyal medya sayfasını aktif kullanan ünlü isimler arasında yer alıyor.

Mine Tugay, son olarak derin göğüs dekolteli elbisesiyle kameraların karşısına geçti.

Dijital bir platformda yayınlanacak diziye konuk oyuncu olarak katılacak olan Mine Tugay’ın son paylaşımına beğeni yağdı.

Bu gönderiyi Instagram’da gör Mine Tugay (@minetugay)’in paylaştığı bir gönderi

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