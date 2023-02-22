Depremin 6’ıncı gününde tiyatrocu Orhan Aydın’ın kızı Eylem Aydın’ın, 36 saat süren kurtarma çalışmalarından sonra cansız bedenine ulaşılmıştı. Kızının vefatından birkaç gün sonra Twitter hesabından bir paylaşımda bulunan usta oyuncu, kızının bir fotoğrafını yayınlayarak “Babalarından önce ölmemeli kızları” mesajını yazmıştı.

Tüm bu yaşananlardan sonra oyuncu Mine Tugay da Eylem Aydın’ı unutmayarak, arkadaşının fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınlayarak bir veda mesajı yazdı.

Tugay, paylaşımında “Şiirlerin, mektupların, hüzünlerin, umutların, isyanların, gülüşlerin hepsi içimde; bana emanet kız kardeşim… Gözyaşım ol istemezdim. Kızma. Şehirler ağlıyor, ben nasıl ağlamayayım…” ifadelerini kullandı.