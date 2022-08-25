Son olarak ‘Gülümse Kaderime’ adlı dizide Bahar Şahin, Sude Zülal Güler, Doğan Bayraktar, Erkan Meriç ve Burak Sergen ile başrolleri paylaşan Mine Tugay, yaklaşık 4 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından soru-cevap etkinliği düzenlendi.

Takipçilerinin merak ettiği soruları yanıtlayan Tugay, sürekli farklı hesaplar açarak kendisini taciz eden bir sosyal medya kullanıcısına sert bir cevap verdi.

Takipçisinin “Gözlerinin bir delisi var, biliyor muydun?” sorusu üzerine 44 yaşındaki ünlü oyuncu, “Biliyorum maalesef ve senden çok rahatsız oluyorum. Engellediğim binlerce hesabına rağmen takıntılı bir biçimde beni taciz etmeye devam ediyorsun. Neden? Sorunun ne? Mahkemede mi görüşelim?” diyerek, sitem etti.