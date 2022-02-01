Medcezir, Çilek Kokusu, Paramparça ve Zalim İstanbul gibi dizilerde rol alan güzel oyuncu Mine Tugay, bir süredir ekranlardan uzaktaydı. Fit vücuduyla sık sık adından söz ettiren 43 yaşındaki güzel oyuncunun yeni projesi belli oldu.

Avşar Film’in yeni projesi ‘Masum ve Güzel’ dizisinin hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor. Aytaç Çiçek’in yöneteceği dizinin oyuncu seçimi sürüyor.

Avşar Film’in patronu Şükrü Avşar’ın titizlikle çalıştığı kadroda Doğan Bayraklar, Sude Zülal Güler, Erkan Meriç ve genç kuşağın oyunculuk performansıyla öne çıkan yıldızlarından Bahar Şahin’in rol alacağı ortaya çıkmıştı.

Son olarak ekibe iki oyuncu katıldı. Bu isimlerden biri Aslı Sümen. Diğer önemli isim ise başarılı oyuncularımızdan Mine Tugay.