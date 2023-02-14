Mine Tugay, depremde hayatını kaybeden arkadaşı Eylem Şafak Aydın’a sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla veda etti. Evlat acısıyla yanan babası Orhan Aydın‘a sanat camiasından baş sağlığı mesajları yağarken Tugay da arkadaşının ölümüne olan üzüntüsünü ”Son sözlerin ‘Ufak tefek yaralarım var ama iyiyim’miş Eylem. Sen buradan gidene kadar o beş gün boyunca bana yaşattığın umut için, tükendiğim her anda beni tekrar umuda çektiğin için, bana umut gerçekten nedir öğrettiğin için teşekkür ederim arkadaşım. ”Bu kadar mı çaresiziz?” dedim, günlerce gelmeyen vinç yüzünden seni kurtarmak için çalışan insanlara… ”Evet, bu kadar çaresiziz” dediler. İnanmadım buna. Bütün kötü şeye rağmen direndiğini biliyordum çünkü…Biz yetişemedik Eylem, biz senin gibi güzel ruhlara, milyonlarca cana yaşamlarını veremedik. Çok öfkeliyim kız kardeşim… Seni çok özlüyorum. Gittiğine hala inanmak istemiyorum… Özür dilerim Eylem, özür dilerim. cümleleriyle dile getirdi.

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