Mina Başaran’ın nişanlısı Murat Gezer’in baba olma sevinci!

Ünlü iş adamı Hüseyin Başaran’ın kızı Mina Başaran ve arkadaşlarını Dubai’den İstanbul’a getiren özel uçak İran’da düşmüştü. Birleşik Arap Emirlikleri’nden İstanbul gelmek üzere 11 Mart 2018 tarihinde havalanan 604 tipi iş jeti İran’da düşmüş, kazada Mina Başaran ile 7 arkadaşının da aralarında olduğu 11 kişi yaşamını yitirmişti. Mina Başaran, Sinem Akay, Burcu Gündoğar Urfalı, Jasmin Baruh Siloni, Liana Hananel, Aslı İzmirli, Ayşe And, Melike Kuvvet ve Eda Uslu son yolculuklarına uğurlanmışlardı.

Evliliklerine 35 gün kala talihsiz kazada hayatını kaybeden Mina Başaran’ın nişanlısı Murat Gezer kazan 8 ay sonra Nazlı Çarmıklı ile tanışmış 6 ay sonra aile arasında küçük bir nişan sonrasında sade bir törenle dünya evine girmişlerdi.

Nazlı Çarmıklı ve Murat Gezer, Haziran ayında Çarmıklı ailesinin Beylerbeyi’ndeki yalısında sade bir törenle dünya evine giren çift, mutluluklarını bir bebekle taçlandırmak için gün sayıyor! Aldığım duyumlara göre Nazlı Çarmıklı Gezer 1.5 aylık hamile. Henüz hamileliğinin çok başında olan genç anne adayı, mutlu haberi aile üyeleri ve yakın dostlarına vermiş.