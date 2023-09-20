“Stranger Things” ve “Enola Holmes” gibi başarılı yapımlarda yer alan 19 yaşındaki İngiliz oyuncu Millie Bobby Brown, bir süredir birliktelik yaşadığı Jake Bongiovi ile Nisan ayında nişanlanarak evlilik yolunda ilk adımını atmıştı. Genç oyuncu, evlilik teklifini paylaştığı gönderisinde Bongiovi’ye Taylor Swift’in Lover şarkısının sözleriyle seslenmişti; “Seni şimdilik üç yazdır seviyorum tatlım ama bütün yazlar boyunca sevmek istiyorum.”

Millie Bobby Brown, konuk olduğu “Today with Hoda and Jenna” programında düğün hazırlıklarından bahsetti. Jon Bon Jovi‘nin düğünde yer alıp almayacağı sorusunu cevaplayan İngiliz oyuncu, Jon Bon Jovi’den düğünde sahne almasını istemenin kendisinden çıkıp baştan sona bir oyun sergilemesini istemekle aynı şey olduğunu ifade etti. Jon Bon Jovi’nin hiç durmadığını, tenis oynamaya ve şan dersleri almaya vakit ayırdığını ekleyen genç oyuncu; Jon Bon Jovi’nin bir molaya ihtiyacı olduğunu düşündüğünü belirtti.

“Jake’in düğün hazırlıklarında yardımı büyük”

Brown nişanlısının düğünle oldukça fazla ilgilendiğini “Jake tüm bu süreçte çok yardımcı oldu. Kendimi onun sayesinde hiç yalnız hissetmedim ve bu çok güzel. Her zaman onun fikrini sorarım. Bu ikimiz için de çok özel bir gün ve ikimiz de çokça heyecanlıyız” ifadeleriyle dile getirdi.